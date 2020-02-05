Обыски в редакции "Грошей": в СБУ утверждают, что действия следователей не связаны с работой канала 1+1

В спецслужбе отметили, что обыски также проводятся на "причастность к незаконному использованию специальных технических средств".

Обыски, которые проводятся Службой безопасности Украины в одном из офисов медиа-группы «1+1» по улице Куреневской, не связаны с деятельностью телеканала, а осуществляются в отношении конкретных лиц по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Продолжаются следственные действия, которые осуществляются на основании решения суда», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на "причастность к незаконному использованию специальных технических средств".

Все детали обещают сообщить позже.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 5 февраля, руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы «1+1» Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретні матеріали».

Позже стало известно, что обыски ведутся по рабочему месту журналиста Евгения Куксина. Трансляцию следственных действий СБУ организовал на своей странице в Facebook журналист программы «Секретні матеріали» Владимир Тимофийчук.

По словам представителей СБУ, они осуществляют поиск материалов и данных, которые указаны в определении суда о проведении обыска, и в частности о проведении незаконного прослушивания журналистами.