Главе Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении взятки (видео)

В июле прошлого года глава Черновицкого облсовета потребовал от одного из предпринимателей 400 тысяч долларов взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса.



Во вторник, 4 февраля, прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поручению руководителя САП Назара Холодницкого вручено сообщение о подозрении председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Как говорится в официальном сообщении САП, установлено, что в июле прошлого года глава Черновицкого облсовета высказал просьбу одному из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранителями задокументирован факт получения должностным лицом части оговоренных денежных средств, а именно 180 тысяч долларов.

На сегодня при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения указанному должностному лицу о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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Кроме того, детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение).

Как сообщал УНИАН, 16 октября прошлого года детективы НАБУ проводили обыски в кабинете председателя облсовета Ивана Мунтяна и других должностных лиц Черновицкого областного совета.

Справка УНИАН. Депутат Черновицкого областного совета, председатель областного отделения политической партии «Батькивщина» Иван Мунтян был избран председателем облсовета в декабре 2015 года.