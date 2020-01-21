Разрешение на вылет скандального застройщика Микитася отменил Холодницкий – СМИ

Руководитель САП якобы не знал о выданном разрешении.

Разрешение на вылет застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Национальной гвардии на более чем 81 миллион гривень, отменил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Читайте такжеПограничники подтвердили снятие с самолета скандального застройщика Микитася при попытке покинут УкраинуОб этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

По его словам, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель Холодницкого Максим Грищук.

Микитась жаловался на здоровье и просил разрешить ему лечиться в Лондоне. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января.

Источники отмечают, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука. Руководитель САП якобы не знал о разрешении, которое он выдал.

Как сообщал УНИАН, скандального застройщика Микитася задержали в аэропорту «Борисполь» 20 января при попытке покинуть Украину.