Скандального застройщика Микитася задержали при попытке покинуть Украину (фото)

По данным СМИ, Максим Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон.

Бывшего народного депутата и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривень, сняли с самолета при попытке вылета из Украины 20 января.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась", - написал Лещенко. Других подробностей он не сообщил.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердили эту информацию. По словам собеседника, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Максим Грищук, но впоследствии отменил его.

По словам источника УП, Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон.

В Госпогранслужбе отметили, что инцидент был в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

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Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в размере 1,5 млн грн.

18 июля было сообщено о подозрении четвертому участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы "Воля народа" Микитасю в организации сделки с недвижимостью Нацгвардии.

4 октября Высший антикорсуд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн, 8 октября он был внесен. 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога для бывшего народного депутата Микитася, подозреваемого в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии, с 5,5 до 80 млн грн.

В конце декабря Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на Микитася, до 14 февраля 2020 года.