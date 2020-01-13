Зеленский утвердил переход на электронную форму подачи финансовой отчетности партий

Документ даст возможность уменьшить нагрузку на представителей партий, ответственных за составление и представление финансовой отчетности.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции» № 410-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ Верховная Рада приняла 19 декабря 2019 года.

Читайте такжеШтраф до 85-ти тысяч гривень: Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за "кнопкодаство"

Он упрощает процедуру подачи финансовой отчетности политических партий, предусмотренную законом «О политических партиях», заменяя бумажную форму финансовой отчетности на электронную. Это даст возможность уменьшить нагрузку на представителей политических партий, ответственных за составление и подачу финансовой отчетности, и повысит эффективность деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, согласно закону, после создания и запуска электронной системы отчетности представители партий будут иметь возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн на сайте НАПК и подавать их через электронную систему.

НАПК должно за шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего закона обеспечить разработку и функционирование электронной системы подачи отчетности партий. До начала работы этой электронной системы политсилы представляют отчетность, как обычно.

Документ предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в частности онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение осуществляемого платежа.

Закон также четко определяет предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий, что будет способствовать надлежащей проверке финансовой отчетности перед ее проверкой НАПК.

Кроме того, документ предусматривает усиление независимого внешнего и внутрипартийного контроля финансирования деятельности партий и использования ими средств.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме подпункта 4 пункта 1 и пункта 4 раздела I этого закона, которые вступают в силу с 2021 года.