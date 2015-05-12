Кернес заявляет, что не оформлял инвалидность

Об этом он сказал Радио Свобода, комментируя заявления главы МВД Арсена Авакова и народного депутата Украины Антона Геращенко относительно судебного процесса по делу Кернеса, которого подозревают в похищении человека, истязании, угрозе убийством.

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«Я не оформлял группу, я закрыл больничный. Даже сейчас, когда я еду к врачам, то это оформляю как отпуск за свой счет, поэтому бюджетных средств я никаких не трачу. Никакую инвалидность я не оформлял, я хочу ходить и я буду ходить», – подчеркнул Кернес.

Также, городской голова рассказал, что в ближайшее время ему предстоит пройти углубленную диагностику всех органов, которые отвечают за опорно-двигательный аппарат. Такое тестирование может длиться в течение месяца. Мэр Харькова говорит, что когда определится с временем для проведения углубленного медицинского обследования, будет подавать соответствующее ходатайство в Киевский районный суд Полтавы.

Что же касается вопроса восстановления опорно-двигательного аппарата, он заявил, что врачи «постоянно настраивают на лучшее».

После переноса рассмотрения дела Кернеса с харьковского суда в полтавский Антон Геращенко заявил, что Кернес прикрывается инвалидностью, выступая против переноса.

28 апреля Киевский районный суд Полтавы перенес заседание по делу Кернеса на 18 мая, потому что он не явился на заседание из-за лечения в Италии.

После этого Аваков на своей странице в Facebook заявил, что Кернес саботирует правосудие и это основание прокуратуре обратиться в суд для изменения меры пресечения в отношении мэра Харькова на арест или подписку о невыезде. По словам министра, только после этого надо «обсуждать меру снисхождения с учетом его положение как инвалида».

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявлял, что уголовное дело против него является сфабрикованным.