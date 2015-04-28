Полтавский суд начинает рассмотрение дела Кернеса

Об этом сообщает Радио Свобода.

2 марта прокуратура заявила, что харьковского городского голову подозревают в похищении человека, пытках, угрозе убийством.

26 марта Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

Читайте такжеАдвокат Кернеса о переносе суда из Харькова: Высший спецсуд решил перестраховаться2 апреля коллегия судей уголовной палаты Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел приняла решение передать это дело из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский районный суд Полтавы.

Ходатайство о переносе слушания в другую область подали Генеральная прокуратура и потерпевшие в деле Кернеса.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявлял, что уголовное дело против него является сфабрикованным.

Как сообщает Твиттер ІТ Sector Харьков, в зал суда выстроилась очередь из журналистов.