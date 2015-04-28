Полтавский суд начинает рассмотрение дела Кернеса
В Полтаве начинается рассмотрение уголовного дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает Радио Свобода.
2 марта прокуратура заявила, что харьковского городского голову подозревают в похищении человека, пытках, угрозе убийством.
26 марта Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.
Читайте такжеАдвокат Кернеса о переносе суда из Харькова: Высший спецсуд решил перестраховаться2 апреля коллегия судей уголовной палаты Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел приняла решение передать это дело из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский районный суд Полтавы.
Ходатайство о переносе слушания в другую область подали Генеральная прокуратура и потерпевшие в деле Кернеса.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявлял, что уголовное дело против него является сфабрикованным.
Как сообщает Твиттер ІТ Sector Харьков, в зал суда выстроилась очередь из журналистов.
#Полтава суд над Кернесом: черга з журналістів на вході до залу судового засідання. pic.twitter.com/KD3OPw2eXj
— IT Sector Харьков (@itsector) April 28, 2015