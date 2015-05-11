Израиль может стать союзником Украины и помочь ей с высокоточным оружием (видео)

Владимир Путин, будто и не имея никакого основания, как-то предостерег против поставок летального оружия в Украину государство Израиль. До сих пор Израиль держит нейтральную позицию в отношении российско-украинского конфликта. Но корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко привез оттуда ощущение, что все изменилось. И у Украины появился союзник.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Военный эксперт из Израиля Владимир Янкелевич говорит, что Украина – достаточно серьезный производитель в военно-промышленной области. Но ей не хватает современной израильской электроники.

Сквозь то, что Украина переживает сегодня, Израиль прошел почти 70 лет назад, своими силами завоевав свою независимость. Израильтян в 1948-м, как и сейчас Украину, Запад поддерживал преимущественно словами. Страна должна была воевать против многочисленных арабских соседей, у которых только танков было в несколько раз больше. И так же, как для Украины, для Израиля вопрос стоял ребром – независимость или небытие.

Израиль держался как можно дальше от конфликта Украины с Россией. И, несмотря на исторические совпадения, о сотрудничестве в военной области можно было только мечтать.

Читайте такжеПутин "объяснил" Меркель, почему СССР пошел на соглашение с ГитлеромНо внезапно ситуация изменилась. Появилась проблема стоимостью в миллиард долларов – ракетный комплекс "С-300". Россия решила поставить его Ирану – стране, которая откровенно называет уничтожение Израиля чуть ли не своей миссией.

Для прагматической израильской "оборонки" военное сотрудничество с украинским военно-промышленным комплексом выглядит еще и выгодным бизнесом. Израиль интересуют танковые и авиационные двигатели, приспособленные к условиям пустыни. Украину - лучшие в мире технологии защиты от постоянных обстрелов артиллерией и "Градами".