Меркель в Москве заявила об игнорировании боевиками Минских соглашений

Об этом в Москве перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, последние переговоры в Минске были "очень жесткими", но их выполнение пока тормозится, пишет Украинская правда.

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Меркель заявила, что ОБСЕ дает достаточно четкую картину того, что происходит на Донбассе, и после отчетов наблюдателей остается много вопросов к сепаратистам.

"Мы ожидали, что после Минска наступит перемирие в определенное время. Но бои продолжались, в частности возле Дебальцево, которое сепаратисты затем заняли. Нет полного прекращения огня и сейчас", - заявила Меркель.

"Нельзя сказать, что одна сторона на 100% выполняет договоренности, а другая совсем не выполняет. Но у нас много информации, что со стороны сепаратистов много нарушений перемирия", - добавила канцлер.

Она указала на блокирование украинской гуманитарной помощи и торможение обмена пленными.

"Обмен пленными до сих пор не завершился. Украина утверждает, что с ее стороны еще много пленных", - заявила Меркель.

Путин по этому поводу сказал, что "претензии есть с обеих сторон".

"Но согласен со словами госпожи канцлера, что у Украины нет другого пути, как с помощью инструментов ОБСЕ добиваться выполнения всех Минских договоренностей", - заявил он.