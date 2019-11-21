Стефанчук вернет выделенные ему средства на аренду жилья – Арахамия

Глава фракции считает, что с точки зрения закона Стефанчук все делал "нормально".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук вернет выделенные ему средства на аренду жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос относительно информации об аренде Стефанчуком жилья у собственной тещи.

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"Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду биться до последнего. Он, кстати, все делал законно... Но он написал заявление на главу Верховной Рады вернуть за свой счет все возмещения, которые ему возместили, чтобы вернули назад с его зарплаты", - сказал Арахамия.

По его словам, такое заявление Стефанчук написал накануне.

В то же время Арахамия считает, что это "неправильно", ведь по закону Стефанчук делал все "нормально". "Он не такой, как я, состоятельный человек, я занимался бизнесом и прочее", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, движение ЧЕСНО опубликовало данные, что с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 миллиона гривень.

Среди тех, кто получил компенсацию, был и первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук. По данным журналистов, он арендует помещение у Татьяны Ситарук - своей тещи.