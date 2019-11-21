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Стефанчук вернет выделенные ему средства на аренду жилья – Арахамия

14:16, 21 ноября 2019
Политика
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Арахамия заверил, что Стефанчук очень порядочный человек / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос относительно информации об аренде Стефанчуком жилья у собственной тещи.

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"Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду биться до последнего. Он, кстати, все делал законно... Но он написал заявление на главу Верховной Рады вернуть за свой счет все возмещения, которые ему возместили, чтобы вернули назад с его зарплаты", - сказал Арахамия.

По его словам, такое заявление Стефанчук написал накануне.

В то же время Арахамия считает, что это "неправильно", ведь по закону Стефанчук делал все "нормально". "Он не такой, как я, состоятельный человек, я занимался бизнесом и прочее", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, движение ЧЕСНО опубликовало данные, что с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 миллиона гривень.

Среди тех, кто получил компенсацию, был и первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук. По данным журналистов, он арендует помещение у Татьяны Ситарук - своей тещи.

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Теги: #Руслан Стефанчук