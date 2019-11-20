ФСБ задержала военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

По мнению ФСБ, задержанный выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа.

По имеющимся данным указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных Сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

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Как сообщается, ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («государственная измена»).

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики приговорили жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины". Мужчину якобы завербовал сотрудник СБУ, когда тот пересекал КПВВ «Станица Луганская». По версии боевиков, ему дали задание собирать и передавать информацию о «ЛНР», а также о родственниках террористов.