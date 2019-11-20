В Генпрокуратуре рассказали, как теперь будут расследовать дела Майдана

18 ноября в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

Процессуальное руководство расследований дел Майдана будут вести те же люди, что и раньше. Кроме того, прокуроры смогут перейти в соответствующее подразделение ГБР по желанию и при условии принятия Радой соответствующей поправки.

Об этом сообщили генпрокурор Руслан Рябошапка и директор ГБР Роман Труба во время совместного брифинга 20 ноября.

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Желающим прокурорам будет достаточно написать только заявление на имя директора ГБР.

В состав нового подразделения по расследованию преступлений Майдана войдут 25 следователей ГБР и следователи Генпрокуратуры. Всего их 27.

18 ноября в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

Отметим, что из-за того, что Верховная рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.