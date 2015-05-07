Порошенко: ООН должна направить на Донбасс миротворческую миссию

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил во время встречи в Польше с президентом ПР Брониславом Коморовским и генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили отсутствие полного доступа для верификации отвода техники, а также нарушения режима прекращения огня.

Глава государства отметил, что в зоне конфликта сохраняется сложная гуманитарная ситуация и отсутствует доступ и возможность поставок украинской и международной гуманитарной помощи.

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Генсек ООН подчеркнул важность выполнения в полном объеме Минских договоренностей всеми сторонами и отдельно отметил важную роль Порошенко в мирном урегулировании ситуации.

Пан Ги Мун напомнил, что после окончания Второй мировой войны, во время которой погибло около 60 млн человек, прошло 70 лет. Те страшные события должны стать уроком и исключить появление новых конфликтов, отметил он.

Пан Ги Мун также сообщил, что принял приглашение и 8 мая посетит Украину.

Кроме того, собеседники отметили важность и символичность встречи в Гданьске, куда приехали лидеры многих европейских государств для чествования памяти погибших во Второй мировой войне.