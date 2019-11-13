"Ишак", "подонки", "путинские прихвостни": в Раде нардепы поссорились из-за земельной реформы (видео)

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила против принятия рынка земли в Украине.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович назвал своего коллегу от "Слуги народа" Дмитрия Костюка "ишаком" и "подонком" после того, как он рассказал о якобы израильском гражданстве Рабиновича.

Об этом он заявил, выступая с места в парламенте, передает ТСН.

"Уважаемые друзья и этот ишак, который выступал. У меня только одно гражданство, подонок. Гражданство Украины. А ты ишак, который продает землю. Подонки, которые продают землю Украины, подонки", - сказал Рабинович.

Отметим, во время своего выступления с трибуны Костюк заявил, что в зале присутствуют "давние защитники украинского села и настоящие патриоты Украины, которые выступают против нас в сессионном зале. Это гражданин Израиля Рабинович, это люди, которые разбирались в газовых схемах - Бойко, Тимошенко".

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, выступая с трибуны под звуковой сигнал, который включили народные депутаты из ОПЗЖ, заверил, что благодаря открытию рынка земли Украина попрощается с коммунистическим наследием.

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"Сегодня даже под этот позорный звук, который идет с севших батареек, Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком людоедом Лениным и Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. Я хочу, чтобы сейчас вся страна посмотрела на потомков Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди – потомки тех, кто устраивал голодомор, кто убил миллионы украинцев, лишив их земли. Вот они! Миньоны России, которая устроила Голодомор и хотела убить всех украинцев. Они снова пытаются лишить украинцев земли. Они снова хотят, чтобы сюда пришел московитый сапог и уморил тут всех голодом. Но нет! Сегодня мы с этим покончим раз и навсегда. Сегодня мы вернем народу землю! Землю – людям!", – заявил он, указывая на нардепов от ОПЗЖ.

После этого, отвечая на комментарий Виктора Бондаря из группы "За будущее", который сказал, что инициаторы законопроекта приравнивают Украину к странам третьего мира, пытаясь "протолкнуть ради очередных кредитов" продажу земли, Потураев отметил, что рынок земли есть в России, Польше, Венгрии и Румынии.

"Они что, лучше украинцев? И уже опомнитесь, путинские прихвостни, сколько можно, вы уже утомили. Нас призывают подумать. Но вы же 20 лет в этой Раде сидели. Что же вы ничего не надумали? Сколько можно думать? Мы предложили нормальный, взвешенный законопроект – президент предложил взвешенный компромисс. Президент и мы все услышали каждого! Сейчас эта фракция с капитализацией более триллиона долларов – люди, которые украли из страны я не знаю сколько, это НАБУ еще считать и считать, – сейчас хотят лишить людей права зарабатывать на собственной частной земле, пользоваться частной собственностью. Чтобы ничего не было, чтобы люди были в нищете, потому что только нищими они умеют манипулировать", – возмутился Потураев.

Напомним, Верховная Рада начала заседание 13 ноября с рассмотрения законов об открытии рынка земли.