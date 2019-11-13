Заседание Рады так и не возобновилось - возле трибуны толкотня (видео)

В сессионном зале парламента возле трибуны и президиума собрались около 40 депутатов от разных политических сил, но в основном, от «Слуги народа».

Заседание Верховной Рады Украины после 30-минутного перерыва так и не началось.

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Как передает корреспондент УНИАН, перерыв на 30 минут был объявлен ориентировочно в 10.45, соответственно, он должен был завершиться в 11.15. По состоянию на 11.45 заседание еще не возобновилось.

В сессионном зале парламента возле трибуны и президиума собрались около 40 депутатов от разных политических сил, но в основном, от «Слуги народа».

Как сообщал УНИАН, в заседании ВР был объявлен 30-минутный перерыв по просьбе фракции «Батькивщина» и группы «За будущее».