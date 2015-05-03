Госдеп США: Россия продолжает противодействовать реализации Минских соглашений

Как сообщает «Голос Америки», об этом на брифинге заявила представитель Государственного департамента США Мари Гарф.

«Россия продолжает противодействовать реализации Минского плана и выполнению Минских соглашений, продолжая поддерживать и обеспечивать сепаратистов», - сказала она.

Представитель Госдепа напомнила, что «Россия и сепаратисты не могут по своему усмотрению решать, какие из условий соглашения выполнять, а какие не выполнять».

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Вместе с тем, комментируя недавние высказывания экс-президента США Джимми Картера после его встречи с президентом России Владимиром Путиным о том, что российская аннексия Крыма была неизбежной и что этого хотели жители Крыма, Гарф сказала, что позиция США по этому вопросу остается неизменной.

«Я не собираюсь предполагать, что именно думал президент Путин, и почему он принял эти решения об аннексии части Украины, части территории другой страны», - отметила Гарф.

«Наша позиция остается неизменной: Крым - часть Украины. Именно поэтому мы ввели санкции. Именно поэтому мы и продолжаем давить», - подчеркнула она.

Также Гарф отметила, что «Украина продолжает выполнять свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями».

В связи с заявлениями Москвы и террористов о присутствии в Восточной Украине американских военнослужащих она уточнила, что на самом деле в стране находится только группа военных, которые тренируют украинских коллег, причем в западной, а не в восточной части Украины. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства подчеркнула, что военнослужащие США находятся в Украине по приглашению правительства, и их деятельность по обучению украинских военных, которая проводится уже двадцать лет, не является нарушением Минских соглашений.

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Справка УНИАН. Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвода тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

С 00.00 15 февраля на Донбассе объявлено перемирия и режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают режим «тишины».

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не отводит технику от линии соприкосновения, пока не получит подтверждения отвода вооружений террористами.

Боевики также утверждают, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, но украинские военные это отрицают, заявляя, что враг перегруппировывает силы.