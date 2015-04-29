СНБО хочет видеть "Правый сектор" в составе Вооруженных сил до "майских"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, по словам Турчинова, «чтобы избегать искусственно созданных инцидентов есть только один путь - ускорить переход настоящих патриотов в ряды нашей армии».

Как сказал Турчинов, после майских праздников остается достаточно высокой опасность срыва Россией Минских договоренностей и возобновления активных боевых действий российско-террористическими группировками.

«В этих условиях мы должны все сделать для укрепления нашей обороны и усиления боевого потенциала украинской армии», - заявил Турчинов и подчеркнул, что, как год назад, так и сейчас добровольцы были и есть главной движущей силой в системе защиты Украины.

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«Год назад именно они приняли на себя удар врага, дав возможность возродить разрушенную предателями армию, а сегодня в рядах Вооруженных сил и Нацгвардии защищают страну на восточных рубежах», - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что для победы над врагом нужна единая, монолитная, профессионально обученная, хорошо вооруженная и руководимая из единого центра армия.

«Именно поэтому все патриоты, в частности и из «Правого сектора», кто готов с оружием в руках защищать Украину, приняли решение присоединиться к составу наших ВСУ и Национальной гвардии», - сказал он.

Турчинов отметил, что наиболее подготовленные бойцы идут в разведывательные подразделения и десантно-штурмовые батальоны.

«Для того, чтобы избегать искусственно созданных инцидентов, есть только один путь - ускорить переход в ряды нашей армии настоящих патриотов, готовых защищать страну не в интернет-пространстве или на митингах, а на фронте», - подчеркнул Турчинов, отметив, что этому процессу нет альтернативы, и военное руководство вместе с лидерами патриотических движений должны полностью этому содействовать, «сняв любые бюрократические ограничения и проволочки на этом пути».