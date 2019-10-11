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Вмешательство Украины в выборы США: адвокат Трампа показал переписку демократов (фото)

12:17, 11 октября 2019
Политика
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Джулиани, как и обещал, выложил документ, который может свидетельствовать о вмешательстве Украины в выборы США / The Fortune

Читайте такжеМинистра энергетики США обязали предоставить документы по делу, касающемуся Украины – СМИАдвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал распечатку электронного письма от 3 мая 2016 года, которое, по его мнению, может считаться «доказательств сговора между украинскими чиновниками и предвыборным штабом Хиллари Клинтон»

Соответствующий документ Джулиани выложил в Twitter.

На фото – электронная переписка между представителями Национального комитета Демократической партии США, а именно – консультантом Али Калупой и директором по коммуникациям Луисом Мирандой. Они, в частности, обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society.

Переписка между представителями Нацкомитета Демократической партии / twitter.com/RudyGiuliani

Как ранее сообщал УНИАН, адвоката Трампа Джулиали вызвали в Сенат США для дачи показаний по Украине.

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Теги: #США#Украина#Клинтон