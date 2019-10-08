Адвоката Трампа вызвали в Сенат США для дачи показаний по Украине

На сегодняшний день неясно, согласится ли Рудольф Джулиани давать показания на заседании сенатского комитета.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригласил Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, дать показания на заседании сенатского комитета по вопросам судебной системы о его усилиях убедить правительство Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщает американское издание Politico, приглашение Грэма появилось в тот момент, когда Джулиани похоже готов отказаться предоставить документы Постоянному отдельному комитету Палаты представителей США по вопросам разведки (в нижней палате Конгресса большинство составляют демократы).

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Джулиани также дал понять, что он вероятно откажется давать показания на заседании этого комитета Палаты представителей.

Как утверждает издание, Джулиани несколько месяцев оказывал давление на лидеров Украины, чтобы добиться открытия расследования в отношении необоснованных утверждений, согласно которым Байден якобы спровоцировал увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, который вел расследование в отношении энергетической компании, которая имела связь с сыном Байдена Хантером.

«Я слышал множество раз тревожные утверждения от Руди Джулиани о коррупции в Украине и о многих нарушениях, связанных с увольнением бывшего генерального прокурора Виктора Шокина», - заявил Грэм.

«Учитывая действия Палаты представителей, пришло время для Сената заинтересоваться коррупцией и другими нарушениями, связанными с Украиной», - отметил Грэм.

На сегодняшний день неясно, согласится ли Джулиани давать показания на заседании сенатского комитета.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

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В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялась 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялась 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.