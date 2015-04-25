Саакашвили объяснил, почему не пошел в Антикоррупционное бюро

Об этом он сказал в эфире hromadske.tv.

"Много политизации было вокруг этого вопроса. Я бы не хотел участвовать в какой-либо форме украинской политики. Я учусь лучше говорить на украинском, я готов и жизнь отдать за эту страну, но одновременно есть страна, где я и мои друзья создали государственность, которой не было веками, и эта страна на Кавказе. Вокруг Антикоррупционного бюро очень много политических игр, задействовано много политических интересов", - сказал он.

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По словам Саакашвили, сейчас одному грузинскому исследователю предлагают должность заместителя председателя Антикоррупционного бюро.

"Главная моя рекомендации ему, как и главе бюро, - не искать кандидатов внутри сисетмы", - отметил политик.