Экс-посол США в России: американцы не готовы воевать за Крым, надо быть реалистами

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Я просто не хочу, чтобы люди переоценивали возможности Запада. На военную операцию мы не пойдем, это очевидно. Американцы не готовы воевать за Крым. И ни за Польшу в те годы, и ни за Венгрию, и ни за Чехословакию. Это просто исторический факт. Надо быть реалистами в этом плане. Иногда я чувствую, что люди хотят больше от американцев, чем от себя", - сказал Макфол.

Также он посоветовал быть реалистами в ожиданиях от международных институций, поскольку в Совете Безопасности ООН "сидит Россия", у которой есть право вето.

Читайте такжеМайкл Макфол: Обама реагирует жестче, чем Буш"Это уже большой вопрос. Но наши возможности в этом плане очень ограничены. Воевать не хотим. Европейцы тем более. И Путин, к сожалению, прекрасно это понимает", - ответил экс-посол на вопрос о том, не стоит ли тогда пересмотреть неэффективную систему международных отношений и институтов.

Также он подтвердил, что в Европе и США есть люди, готовые сотрудничать с Россией в случае установления мира на Донбассе, фактически признав аннексию украинского полуострова.

"Это не позиция Обамы. Но это спорный вопрос в Европе, я согласен. И что больше всего меня волнует, есть люди, я не говорю о правительстве пока, но есть люди, которые хотят забыть об этом и вернуться к нормальной работе. И Путин ждет этого", - сказал Макфол.