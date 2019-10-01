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По стопам Ляшко: депутат от "Слуги народа" показал, как доил корову (фото)

14:27, 01 октября 2019
Политика
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Нардеп подоил корову / facebook.com/d.solomchuk

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Об этом он написал в Facebook и опубликовал фото, на котором доит корову. Политик отметил, что в течение последнего месяца стоимость молока возросла с 9,2 грн до 12 грн. Параллельно – вырезается поголовье коров.

"Мы подготовили поправки в бюджет на 2020 год, чтобы восстановить компенсации (для фермеров, – Ред.). Ждем утверждения от бюджетного комитета", – написал Соломчук.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2016 года Ляшко привез под Кабмин коров - требовал повысить цены на молоко.

Напомним, что в 2011 году Ляшко пытался завести в Верховную Раду корову.

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Теги: #депутат#Слуга народа