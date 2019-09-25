Эксперт оценил возможность возвращения Януковича в Украину

По словам Золотарева, есть большой шанс, что дело против Януковича отправят на пересмотр.

Беглый экс-президент Виктор Янукович вряд ли станет возвращаться в ближайшее время.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог Андрей Золотарев.

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"Я не думаю, что Янукович вернется прямо сейчас. Это, скорее, будет такая тема, которая зашла в информационное пространство и будет снова привлекать внимание к персоне Януковича. Это выгодно всем: для сторонников Порошенко и прочих представителей прошлой власти дело Януковича, как и его возвращение – тема, которая позволяет им раскручивать тему реванша, а для новой власти – удобный повод переключить внимание с весьма малоприятных и несъедобных вещей, которые она готовит на ближайшие несколько месяцев – повышение тарифов, замалчивание историй с посадками", – считает Золотарев.

При этом, по словам эксперта, есть большой шанс, что дело против Януковича отправят на пересмотр.

"Так называемый "процесс века" идет, но мы все видим, как он в последнее время превратился в шоу и балаган, благодаря позиции власти. И в этой связи высоки шансы, что дело уйдет на повторное рассмотрение. А учитывая то, что военная прокуратура сейчас по сути на чемоданах и там нет особого рвения к расследованию, мы обречены на длительный процесс", – отметил эксперт.