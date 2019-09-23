Пьяный Рищук, которого связывают с убийством Гандзюк, избил депутата райсовета

Инцидент случился на празднике Дня села.

В селе Правые Саги Олешковского района, на празднике Дня села, экс-заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от БПП Евгений Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

Об этом сообщил депутат Днепровского райсовета Александр Власов на своей странице в Facebook.

«На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рищук. На месте уже скорая в которой Роман в следах побоев», - написал Власов.

«На место приехали советники Гусева на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рищука. При этом всем Рищука никто не опросил? и он продолжает гулять на празднике», - написал Власов.

Советник главы херсонской ОГА Богдан Ковалев подтвердил, что он на месте и депутата действительно избили.

"Поднимаю все службы, сопровождаю потерпевшего в больницу", - написал он.

Как сообщал УНИАН, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк, в частности, причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.