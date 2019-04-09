Вслед за председателем Херсонской ОГА заявление об увольнении написал его заместитель Рищук

Свое увольнение Рищук назвал "правильным шагом" после заявления Гордеева.

После заявления об увольнении председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева о своей отставке объявил его заместитель Евгений Рищук.

Отец умершей советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства дочери. Сама же Гандзюк называла его вероятным заказчиком нападения.

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Свое увольнение Рищук назвал правильным шагом после заявления Гордеева.

«Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и иду вместе с ним. Как мне кажется, так и должно быть», — написал он.

Рищук отметил, что ему «не стыдно за три года работы в ОГА», потому что «есть что показать и есть чем гордиться».

Он также упомянул о Гандзюк, с делом которой его связывает отец погибшей и связывала сама Гандзюк, назвав инициативу «Кто заказал Катю Гандзюк» — «проплаченным бредом».

«Я верю, что рано или поздно мы найдем настоящего заказчика. Относительно меня — я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика», — написал Рищук.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал в отставку, Порошенко ее пока не согласовал. Впрочем, президент пообещал, что согласование заявления Гордеева будет не последним решением относительно фамилий, упомянутых среди заказчиков убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

5 апреля главе облсовета Херсонщины Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк, надели электронный браслет для отслеживания его местонахождения.

11 февраля на главу Херсонского облсовета Владислава Мангера завели уголовное дело. Его подозревают в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Ранее бюро Херсонской областной организации «Батькивщины» исключило из партии Мангера, а также рекомендовало ему уйти с должности.

15 февраля суд решил взять Мангера под стражу на 17 дней с правом внесения залога. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

31 июля в Херсоне около подъезда мужчина вылил на советницу главы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

Отметим, Гандзюк критиковала областное управление Нацполиции Херсонской области и другие органы власти. Осенью 2017 года взаметке на Facebook она обвинила начальника Управления защиты экономики Нацполиции в области Артема Антощука в вымогательстве от городских властей взятки — 3% от сумм всех подрядов и тендеров. Поэтому Антощук написал заявление«задним числом», что ему якобы предлагали взятку. А потом правоохранители пришли с обысками на работу к самой Гандзюк.

Нападение на Гандзюк всколыхнуло украинское общество. Украинское представительство международного антикоррупционного движения Transparency International призвало правоохранителей к результативному расследованию атаки на Екатерину Гандзюк.