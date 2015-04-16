Турчинов владеет 11 миллионами гривень и квартирой в почти 400 квадратов

Данная информация содержится в его декларации, опубликованной на сайте СНБО.

Заработная плата Турчинова составила 180 118 грн, доход дивидендов и процентов – 194 147 грн. При этом супруга Турчинова заработала 57 594 грн. Других доходов у нее не имеется.

Также у секретаря СНБО имеется 11 390 667 грн на счетах в банках. Отмечается также, что 11 419 186 грн были внесены в подотчетном году. У его жены на счетах – 32 726 грн.

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Кроме того, в собственности супруги находится квартира площадью 382 кв. м, другое недвижимое имущество (18,1 и 19,7 кв.м), а также Toyota Highlander (2013 года выпуска).

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Виктор Шокин за прошлый год заработал 950,786 тыс. грн. Также Шокин имеет два земельных участка площадью 0,475 га и 0,0801 га, квартиру площадью 139,2 кв. м, садовый (дачный) дом площадью 172,5 кв. м и гараж 18 кв м.