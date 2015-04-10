Шокин за прошлый год заработал почти миллион гривень

Об этом свидетельствует его декларация о доходах, текст которой размещен на сайте Генпрокуратуры.

Согласно документу, заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) Шокину в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора, составляют 136,711 тыс. грн.

Кроме этого, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества составляет 414 тыс. грн, другие виды доходов - 400,075 тыс. грн.

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Также Шокин имеет два земельных участка площадью 0,475 га и 0,0801 га, квартиру площадью 139,2 кв. м, садовый (дачный) дом площадью 172,5 кв. м и гараж 18 кв м.

Согласно сведениям декларации, автомобилей в собственности он не имеет.

Ранее сообщалось, что доходы президента Украины Петра Порошенко в 2014 году составили почти 369 млн грн, при этом он оплатил почти 18 млн грн налогов, а общие расходы на благотворительные программы превысили 123 млн грн.