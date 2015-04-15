СБУ заблокировала миллионные банковские счета одного из "министров ЛНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга заблокировали миллионные счета самопровозглашенного "министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства" террористов из «ЛНР», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители обнаружили его счета в одном из украинских банков. Подельник боевиков хранил в банковском учреждении 550 тысяч долларов США и 1 млн 240 тысяч гривен. Сейчас все расходные операции по этим счетам приостановлены.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" зачистили область от "казаков" атамана Козицина - Федичев

СБУ установлено, что средства предусматривались для финансирования незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛНР". Боевики планировали совершить ряд диверсионных акций против военнослужащих ВС Украины и мирного населения вопреки Минским договоренностям. Продолжаются оперативно-следственные действия.