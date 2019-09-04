Зеленский зарегистрировал законопроект об уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря

Максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы за преступления в особо крупных размерах.

В Украине может появиться уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря в виде лишения свободы сроком от одного до трех лет. Об этом говорится в законопроекте “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины” №2059, который зарегистрировал в Верховной Раде президент Владимир Зеленский и определил как неотложный.

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“Незаконная добыча янтаря карается штрафом от семисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок”, – указано в документе.

Кроме того, реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря будут караться еще большим наказанием – штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов или ограничением (лишением) свободы на срок от трех до шести лет.

При этом вышеперечисленные преступления, совершенные повторно, либо по предварительному сговору группой, либо в особо крупных размерах (более 100 необлагаемых минимумов), а также преступления, совершенные на территориях природно-заповедного фонда, будут караться лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.

По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 миллионов долларов в год.