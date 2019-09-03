Президентские требования: какие задачи Зеленский поставил новым Раде и правительству (видео)
Зеленский вчера провел совещание с руководителями Рады, Кабмина и силовых ведомств. На встрече он озвучил задачи для новой власти на первые несколько месяцев работы.
В Украине должны легализовать казино и добычю янтаря. До 1 декабря начнется подготовка крупных госкомпаний к приватизации.
Читайте такжеВ "Слуге народа" планируют на следующей неделе снять неприкосновенность с президента
Кроме того, планируется снятие моратория на продажу земли. Также в ближайшие несколько месяцев в Украине могут подешеветь кредиты и ипотеки.
До нового года планируется принятие закона о защите инвесторов. Также новая власть планирует принять новый Трудовой кодекс.
Кроме того, планируется введение единой системы электронных услуг. Также в ближайших планах власти - создать систему электронных выборов и провести перепись населения.