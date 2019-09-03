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Президентские требования: какие задачи Зеленский поставил новым Раде и правительству (видео)

16:21, 03 сентября 2019
Политика
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Зеленский вчера провел совещание с руководителями Рады, Кабмина и силовых ведомств. На встрече он озвучил задачи для новой власти на первые несколько месяцев работы.

В Украине должны легализовать казино и добычю янтаря. До 1 декабря начнется подготовка крупных госкомпаний к приватизации.

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Кроме того, планируется снятие моратория на продажу земли. Также в ближайшие несколько месяцев в Украине могут подешеветь кредиты и ипотеки.

До нового года планируется принятие закона о защите инвесторов. Также новая власть планирует принять новый Трудовой кодекс.

Кроме того, планируется введение единой системы электронных услуг. Также в ближайших планах власти - создать систему электронных выборов и провести перепись населения.

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Теги: #Рада#Кабмин#реформи#Владимир Зеленский