Президентские требования: какие задачи Зеленский поставил новым Раде и правительству (видео)

Новое правительство в сотрудничестве с новым составом парламента должны улучшить бизнес-климат в стране, пересмотреть трудовое законодательство и внедрить единую систему электронных услуг.

Зеленский вчера провел совещание с руководителями Рады, Кабмина и силовых ведомств. На встрече он озвучил задачи для новой власти на первые несколько месяцев работы.

В Украине должны легализовать казино и добычю янтаря. До 1 декабря начнется подготовка крупных госкомпаний к приватизации.

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Кроме того, планируется снятие моратория на продажу земли. Также в ближайшие несколько месяцев в Украине могут подешеветь кредиты и ипотеки.

До нового года планируется принятие закона о защите инвесторов. Также новая власть планирует принять новый Трудовой кодекс.

Кроме того, планируется введение единой системы электронных услуг. Также в ближайших планах власти - создать систему электронных выборов и провести перепись населения.