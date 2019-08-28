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Через несколько дней начнется организация встречи Трампа и Зеленского – Болтон

16:05, 28 августа 2019
Политика
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Болтон анонсировал начало организации встречи президентов Украины и США / фото УНИАН

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа в Варшаве в ближайшие дни.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

"У меня состоялся ряд встреч с представителями новой власти, и наши встречи были довольно продуктивны", - сказал он.

По словам Болтона, во время встреч был обсужден ряд вопросов, в том числе он высказал ожидания относительно встречи президентов Зеленского и Трампа.

"И через несколько дней будем прорабатывать организацию этой встречи", - сказал Болтон.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Зеленский