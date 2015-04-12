Ввод российских "миротворцев" на Донбасс будет расцениваться как акт агрессии - АТЦ

12:03, 12 апреля 2015
Политика
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В Антитеррористическом центре будут расценивать ввод "миротворческих бригад" со стороны РФ как конец перемирию. 

REUTERS

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил заместитель командующего АТО Валентин Федичев. Федичев рассказал, что есть так называемая волонтерская бригада России, которая может быть введена на Донбасс в качестве миротворческой миссии.

"Если она войдет в Украину как миротворческая  - это будет конец минским соглашениям. Мы расценим такие действия как агрессивные", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Государственная дума России может через две недели обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести в одностороннем порядке "миротворцев" на Донбасс.

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