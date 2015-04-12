Ввод российских "миротворцев" на Донбасс будет расцениваться как акт агрессии - АТЦ
12:03, 12 апреля 2015Политика
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В Антитеррористическом центре будут расценивать ввод "миротворческих бригад" со стороны РФ как конец перемирию.
REUTERS
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил заместитель командующего АТО Валентин Федичев. Федичев рассказал, что есть так называемая волонтерская бригада России, которая может быть введена на Донбасс в качестве миротворческой миссии.
"Если она войдет в Украину как миротворческая - это будет конец минским соглашениям. Мы расценим такие действия как агрессивные", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Государственная дума России может через две недели обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести в одностороннем порядке "миротворцев" на Донбасс.
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