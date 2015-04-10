В Госдуме предложили ввести миротворцев на Донбасс

"ДНР и ЛНР уже просили Россию о помощи. Предлагаю Госдуме обратиться к министру обороны рассмотреть возможность введения на Донбасс российских миротворцев для того, чтобы следить за соблюдением режима прекращения огня и охладить, конечно, пыл Киева. Мы должны защищать наш братский народ и, самое главное, свои границы", — цитирует Худякова РИА Новости.

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В марте 2014 года Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым, нарушив данные Украине в 1994 году гарантии сохранения суверенитета и территориальной целостности, а также начала "гибридную войну" против Украины на Донбассе, тайно, без объявления войны вводя туда войска и технику и прикрывая оккупацию нескольких районов двух восточных областей с помощью марионеточных сепаратистских организаций.