Точечные изменения в правительстве возможны, но Яценюк в отставку не пойдет - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его мнению, «Народный фронт» и Яценюк проиграли определенную ситуацию, когда нужно было больше заниматься реформами, политическими функциями, которые есть у Кабмина, и внешней политикой. «Потому что получилось так, что президент сосредоточился на военных проблемах, проблемах войны и мира, международной дипломатии, а Яценюк себя загнал в нишу хозяйственника, хотя у премьера, по нынешней Конституции, есть и политические функции. Он это понял, но поздно. Но Яценюк не уйдет в отставку. Сегодня отставки Яценюка не будет. Могут быть точечные изменения в правительстве, но я не говорил бы о глобальной перезагрузке Кабмина. Экономический блок в правительстве останется», - сказал Карасев.

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По словам эксперта, скандалы внутри парламентской коалиции являются внутриполитическим процессом.

«В этом конфликтном клубке есть и личные, и деловые, и политические интересы. Внешний фактор тоже есть, но все-такие конфликты, которые генерируют внутри коалиции, имеют внутреннюю природу. Тем не менее, коалиция действует как единая идеологическая сила... Как субъект идеологических единомышленников она действует, но политические, бизнесовые и рейтинговые интересы играют на то, чтобы внутри генерировались скандальные ситуации, и украинская политика вернулась к своему обычному делу - паркетным интригам, битвам и спорам», - отметил Карасев.

В свою очередь, директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань выразил мнение, что президент Петр Порошенко и премьер Яценюк способны не допустить «игры на взаимоуничтожение».

По словам Гараня, в случае, если они не сделают соответствующих выводов, это может сыграть на руку «Оппозиционному блоку».

«Тем более, что сейчас, накануне местных выборов (состоятся в октябре этого года - УНИАН), очевидно, что «Оппозиционный блок» будет играть на проблемах. Они рассчитывают в сложной социально-экономической ситуации, используя лозунги, взять реванш хотя бы в части регионов Украины. Очевидно, что РФ также будет это использовать для дестабилизации ситуации и для усиления 5-й колонны», - сказал эксперт.

Относительно противоречий внутри коалиции, то Гарань назвал их вполне естественными, и выразил убеждение, что в ближайшее время коалиция не распадется.