Яресько опровергает слухи о возможном назначении премьер-министром

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли такая возможность, министр заявила, что это "невозможно".

"Нет, абсолютно нет. Я имею свою должность и ответственность. Нет на это ответа. Но я не заинтересована, никто со мной не разговаривает, и это невозможно", - заявила Яресько в интервью Украинской правде.

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В начале декабря прошлого года гражданка США Наталия Яресько согласилась на должность в украинском правительстве, вместе с тем оставив работу в инвестиционной компании Horizon Capital.

До ухода в политику в управлении Яресько было более $ 650 млн. Это деньги более чем 100 частных и инвестиционных американских и европейских инвесторов. Около $ 400 млн инвестированы в полтора десятка украинских, молдавских и российских компаний.

2 декабря 2014 президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства Натальи Яресько, а также Александру Квиташвили, Айварасу Абромавичусу, которые также вошли в правительство.

В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, что Наталья Яресько якобы может возглавить "технократическое" правительство, после вероятной отставки Арсения Яценюка и его кабмина.