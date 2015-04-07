Яценюк: украинское общественное телевидение должно работать на уровне ВВС и CNN

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом Яценюк сказал во время презентации национального общественного вещателя.

Глава правительства отметил, что до начала работы общественного вещания страна «шла десятилетиями». Он напомнил, что первая попытка создания общественного телевидения была еще в 1997 году, когда парламент принял соответствующий закон, но он так и не был подписан президентом.

Яценюк также напомнил, что в 2005 году Совет Европы «четко отметила, что в Украине должна быть проведена комплексная реформа и переход государственного канала УТ-1 к качественному общественному».

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Яценюк подчеркнул, что при организации работы общественного телевидения, важно прежде всего «как избавиться от влияния власти на формирование органов управления нового общественного телевидения, так и дать возможность для независимых и гарантийных источников финансирования».

«Общественное телевидение в соответствии с постановлением правительства создано как публичное акционерное общество. Не государственная компания, которая непосредственно контролируется Министерством финансов, правительством и премьер-министром, а как исключительно независимый орган, который должен иметь свою систему управления», - сказал Яценюк.

Глава правительства также подчеркнул, что общественное телевидение очень важно сегодня в условиях информационной войны, начатой Россией.

«Россия начала новый тип войны, гибридной войны, который распространился не только на восток Украины и Украину - российская пропаганда дошла уже до территории Европейского Союза, о чем ЕС открыто говорит. Именно поэтому нам необходимо, чтобы люди слышали правду, знали, что происходит, чтобы не было манипулирования фактами. И чтобы украинская журналистика стала образцовой в мировых стандартах СМИ - донесение правдивой информации, получение информации, представление фактов и четкое и справедливое их толкование», - сказал он.

Яценюк отметил, что впереди еще очень много работы, как организационной, так и финансовой.

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Он также выразил надежду, что до конца текущего года уже будут проведены все организационные мероприятия, создано полноценное публичное акционерное общество, утвержден устав, «будут новые органы управления и новое качество украинского канала».

Качество украинского общественного вещателя, отметил глава правительства, «должно быть на уровне ВВС и CNN.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» (№1357).

Согласно закону, в частности, в Законе Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» устанавливается, что общественное телевидение и радиовещание образуется в форме публичного акционерного общества «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», 100% акций которого принадлежит государству.

Президент сегодня подписал этот закон.