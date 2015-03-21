Европе нужен русскоязычный канал вещания - Порошенко

Как отмечается в сообщении, на встрече в Киеве с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте Порошенко отметил, что уже обсуждал необходимость такого канала с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и рассчитывает на поддержку своей литовской коллеги.

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«Нам срочно необходимо сейчас создать трансъевропейский русскоязычный канал вещания. Я предложил, и рассчитываю на Вашу поддержку, чтобы мы распространили его на Литву. У вас есть русскоязычная аудитория, мы готовы направить лучших журналистов, можем создать условия. Важно, чтобы в Литве понимали, что происходит, важно доносить альтернативную позицию», - подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что «это должен быть отдельный канал, который будет доступен в любом отеле, в каждой больнице».

«Мы открыты для любой помощи и готовы направить своих экспертов», - заявила Грибаускайте.

Президент Литвы сообщила о принятом Европейским Советом решении по противодействию дезинформации. Европейской Комиссии поручено подготовить предложения, и все страны-члены делегируют своих экспертов для этой деятельности. «Мы готовы к совместному ответу со стороны Европейского Союза, но еще предстоит обсудить конкретные предложения. Мы открыты к любым идеям», - отметила Грибаускайте, подчеркивается в сообщении.