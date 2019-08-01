Кличко попросил НАБУ завести дело из-за заявления Богдана о взятке

Андрей Богдан заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.

Соответствующее заявление Кличко опубликовал в Twitter.

Читайте такжеНапряжен и сосредоточен: Зеленский опубликовал фото из спортзала

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению главы ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию", - заявил Кличко.

Напомним, Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко.

По словам Богдана, он не был готов к такой встрече и не смог зафиксировать разговор.

Богдан также предложил Виталию Кличко самому подать в отставку с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на главу Офиса президента Андрея Богдана.