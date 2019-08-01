Кличко попросил НАБУ завести дело из-за заявления Богдана о взятке
Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
Соответствующее заявление Кличко опубликовал в Twitter.
Читайте такжеНапряжен и сосредоточен: Зеленский опубликовал фото из спортзала
"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению главы ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все детали. Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию", - заявил Кличко.
Напомним, Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко.
По словам Богдана, он не был готов к такой встрече и не смог зафиксировать разговор.
Богдан также предложил Виталию Кличко самому подать в отставку с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Мэр Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на главу Офиса президента Андрея Богдана.