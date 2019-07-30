Кличко обвинил Богдана во лжи и пожаловался Зеленскому (видео)

Богдан сегодня заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал деньги за сохранение на посту главы КГГА Виталия Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на главу Офиса президента Андрея Богдана.

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Соответствующее видео Кличко сегодня обнародовал в Facebook. Городской голова прокомментировал слова Богдана, который сегодня заявил, что ему якобы предлагали деньги за сохранение Виталия Кличко на посту главы КГГА.

"Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан - полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к Президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике мы можем говорить?!", - сказал Кличко.

"Если коротко: Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без "смотрящих" - выражаясь языком руководителя вашего офиса. Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь", – продолжил он.

Кличко также обвинил Богдана в манипулировании законами и Конституцией Украины.

"Разве это уровень руководителя Офиса главы государства? Как-то неудобно за таких ньюсмейкеров", - подытожил он.

Напомним, Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко.

По словам Богдана, он не был готов к такой встрече и не смог зафиксировать разговор.

Богдан также предложил Виталию Кличко самому подать в отставку с должности председателя Киевской городской государственной администрации.