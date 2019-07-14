Глава ГФС написал заявление на увольнение после соответствующего требования Зеленского

Уже завтра Александр Власов обещает направить свое заявление правительству.

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении после соответствующего призыва президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Власов сообщил на своей странице в Facebook.

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"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы", – написал Власов.

Свое заявление, датированное 13 июля, он пообещал в понедельник направить в Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении.

Зеленский, в частности, упрекнул Власова, что несмотря на его заверения уволить нескольких таможенников с постов и.о. главы ГФС вместо этого отправил их в отпуск.