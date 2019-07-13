«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский потребовал от главы ГФС написать заявление об увольнении (фото, видео)

Президент обвинил и.о председателя фискальной службы Александра Власова в том, что он не уволил руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил сегодня во время совещания в Одесском морском порту.

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В совещании принимают участие представители администрации порта, начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, прокурор Одесской области Олег Жученко и другие.

В ходе совещания Зеленский обратился к присутствующему на совещании руководителю ГФС Власову и спросил у него об увольнении нескольких таможенников.

В частности, президент сказал, что Власов обещал их уволить за нарушения и в Facebook написал, что уже сделал это.

В то же время, как отметил Зеленский, полученные им официальные документы свидетельствуют, что таможенники не уволены, а находятся в отпусках.

«Когда мы можем ждать от вас заявления об увольнении?», - спросил Зеленский.

Власов ответил, что напишет заявление сегодня.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении. Президент выразил недовольство деятельностью руководителей этих таможен.

9 июля Власов на своей странице в Facebook сообщил, что принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.