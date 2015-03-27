Британия назначила нового посла в Украине

Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

Гоф работает в министерстве иностранных дел страны с 2001 года и в последнее время занимала должность директора по Восточной Европе и Центральной Азии. Она занималась этими регионами в течение 20 лет и была послом в Тбилиси. До работы в ведомстве Джудит Гоф работала в аудиторской компании Ernst and Young.

Британская чиновница уже прокомментировала свое назначение.

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“Украина переживает беспрецедентный период вызовов и потрясений, которые обозначат будущее всех украинцев и региона в долгосрочной перспективе. Великобритания последовательно поддерживает демократическое, процветающее и безопасное будущее Украины и проведение реформ, установление мира и стабильности по всей территории страны. Это честь для меня сыграть роль в этом деле на должности главы посольства в это критическое время”, - сказала Гоф.

Ротация послов является плановой. Нынешний глава посольства Великобритании в Украине Саймон Смит занимает должность с 2012 года.