Британский парламент подозревает правительство в поставках оружия России

Члены палаты общин подозревают, что эти лицензии все еще действуют, а британское правительство осуществляет поставки в Россию вопреки санкциям ЕС, сообщает Росбалт.

Как пишет британская газета Times, парламентский комитет по контролю за экспортом вооружений считает, что, несмотря на санкции, Британия продает вооружения и компоненты для его производства российской стороне на общую сумму в 170 млн фунтов стерлингов.

"Парламентарии требуют прояснить, нарушает ли какая-либо из 248 лицензий санкции ЕС. Эти лицензии предусматривают поставки разведывательного оборудования, снаряжения и компонентов для строительства военных вертолетов. В исследовании комитета говорится, что правительство отказалось раскрыть информацию о том, кто является получателем продукции при поставках по этим лицензиям", — отмечает издание.

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Ранее, летом 2014 года, представители парламентского комитета по контролю за экспортом вооружений обнародовали доклад, в котором говорилось, что на тот момент британские компании владеют 251 действующей лицензией на экспорт в РФ различного вида вооружений, в том числе средств связи, винтовок, бронежилетов. В докладе отмечается, что лишь 31 лицензия была приостановлена после введения западных санкций против России. При этом 21 июля 2014 года правительство Великобритании сообщало о приостановке действия всех лицензий на поставки оружия, компонентов вооружений и продукции двойного назначения в РФ из-за ситуации в Украине.