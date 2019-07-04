Уничтожим коррупцию: кандидат от "Слуги народа" выложил в сеть ролик со стрельбой
Кандидат в депутаты от 128 округа (Николаевская область) Александр Гайду выложил рекламный ролик к выборам, где он расстреливает мишени из оружия со словами "Уничтожим коррупцию!".
Ролик появился на странице в Facebook"Зе!Гайду".
На видео Гайду расстреливает мишени со словом "коррупция" и символичными свиными головами.
Пользователи в комментариях сравнили кандидата с голливудскими звездами и окрестили "николаевским Джейсоном Стэтхемом". Разрешение на оружие, задействованное в съёмках, оформлено согласно законодательству, утверждает сам кандидат.
Политическая сила "Слуга народа" первоочередными задачами в парламенте считает отмену депутатской неприкосновенности, введение механизмов отзыва депутатов, установление ответственности для чиновников за незаконное обогащение, внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.