Более 900 чиновников времен Януковича могут вернуться: Минюст назвал угрозу отмены закона о люстрации

Всего под закон о люстрации подпадают около 5 тысяч госчиновников времен Януковича.

В случае, если Конституционный суд Украины признает закон об очищении власти неконституционным, на свои должности смогут вернуться более 900 люстрированных госчиновников.

Об этом Общественному радио сообщила директор департамента люстрации Министерства юстиции Украины Анастасия Задорожная.

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«В то время, когда закон об очистке власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы. Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применен закон об очищении власти, находятся более 900 человек. Если же закон Украины об очистке власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности», - отметила Задорожная.

По ее словам, в общем под закон о люстрации подпадают около 5 тысяч госчиновников времен Виктора Януковича.

Речь идет о судьях, прокурорах, руководящих должностях в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лицах, причастных к событиям на Майдане, добавила Задорожная.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, КС начинает рассмотрение представлений относительно конституционности закона "Об очищении власти", согласно которому чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Здание суда пикетируют несколько сотен представителей ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса", "АвтоМайдана» и «Общественного люстрационного комитета", которые требуют не отменять закон о люстрации.