КСУ до выборов в Раду не будет принимать решение по закону о люстрации – источник

Источник в Конституционном суде сообщил о принятии решения «не педалировать ситуацию до парламентских выборов».

Конституционный суд Украины до парламентских выборов не будет принимать решение относительно закона о люстрации.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Конституционном суде.

“По имеющейся информации, принято решение не педалировать ситуацию до парламентских выборов”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, КС начал рассмотрение представления относительно конституционности закона "Об очищении власти", согласно которому чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Здание суда пикетируют несколько сотен представителей ВО "Свобода", "Правого сектора", "Национального корпуса", «Автомайдана» и "Общественного люстрационного комитета", которые требуют не отменять закон о люстрации.