Сенат США одобрил выделение Украине $300 миллионов на помощь в сфере безопасности

Закон вступит в силу после его согласования с Палатой представителей и подписания президентом США.

Сенат США одобрил законопроект "Бюджет США на 2020 год на нужды национальной обороны", в котором предусмотрено до 300 миллионов долларов помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

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Отмечается, что эти средства на 50 миллионов долларов превышают ассигнования текущего года.

"Законопроектом предусмотрено направить 100 миллионов долларов из 300 миллионов долларов исключительно на летальные виды вооружений. Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу после его согласования с Палатой представителей и подписания президентом США.

Ранее УНИАН сообщал, что подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором $250 млн предлагается выделить для безопасной помощи Украине. Из указанной суммы $50 млн предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.

Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США утвердил проект, которым предлагалось увеличить помощь в сфере безопасности до 300 миллионов долларов.