Сенат США предлагает увеличить помощь Украине в сфере безопасности до $300 миллионов

Из указанной суммы 100 миллионов долларов должно быть направлено исключительно на летальные виды вооружений.

Сенат США предлагает увеличить до 300 миллионов долларов и существенно расширить помощь Украине в сфере безопасности в оборонном бюджете на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.

"Комитет по вопросам вооруженных сил Сената США утвердил проект закона о “Бюджете США на 2020 г. на нужды национальной обороны”, которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн. долл. для предоставления помощи Украине по безопасности, что на 50 млн. долл. превышает ассигнования текущего года. Из указанной суммы 100 млн. долл. должно быть направлено исключительно на летальные виды вооружений", - говорится в сообщении.

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Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Отмечается, что закон о “Бюджете США на 2020 г. на нужды национальной обороны” вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания Президентом США.

"Искренне благодарны Комитету по вопросам вооруженных сил Сената за важное решение, направленное на усиление безопасности и военной помощи США Украинскому государству в борьбе с продолжающейся российской агрессией", - добавили в украинском посольстве.

Ранее УНИАН сообщал, что подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором $250 млн предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы $50 млн предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.