Обсудят Украину, Сирию и Венесуэлу: Белый дом сообщил о встрече Путина с Трампом

Трамп и Путин встретятся в Японии 28 июня

Представитель Белого дома Хоган Гидли подтвердил дату и время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии, которая состоится 28 июня в 14:00 по местному времени.

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Об этом сообщает Reuters. Гидли сообщил, что в этот день Трамп также намерен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

29 июня он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 в Осаке может продлиться около часа.

По его словам, среди обсуждаемых тем - ситуация в Сирии, Венесуэле и в Украине, иранская проблема и вопросы стратегической стабильности.

О том, что Трамп намерен провести переговоры с Путиным на саммите, американский лидер заявил 20 июня.

В Кремле ранее сообщили, что не получали от американской стороны предложений по полноформатной встрече президентов в Японии.