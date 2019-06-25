У Трампа подтвердили, что на встрече с Путиным речь пойдет об Украине

В целом президент США намерен обсудить ряд тем с российским президентом.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Японии. Одной из тем разговора президентов будет ситуация в Украине.

Об этом сообщил чиновник администрации Трампа, передает DW.

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Во время встречи Трамп и Путин намерены обсудить региональную безопасность, в том числе ситуацию в Украине, Иране, Сирии и на Ближнем Востоке. Также лидеры двух государств будут говорить о вопросах, связанных с контролем над вооружениями.

Напомним, в ноябре 2018 года Дональд Трамп отказался от запланированной встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине. Причиной этого стал захват Россией украинских кораблей и моряков.

Новая встреча Трампа и Путина состоится во время саммита G20 в японском городе Осака, который запланирован на 28-29 июня.

Как заявил ранее глава МИД Украины Павел Климкин, на встрече президентов США и РФ будет затронут вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.